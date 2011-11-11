Хто вирішить питання будівництва «Дитячої лікарні майбутнього»

Питання будівництва «Дитячої лікарні майбутнього», зокрема про те, за чий рахунок воно здійснюватиметься, повинно вирішуватися шляхом спільних консультацій представників благодійного фонду з чиновниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявила сьогодні на брифінгу.

«Я не думаю, що хтось один може вирішити це питання. Я думаю, що держчиновники з представниками фонду повинні вирішити, де цей проект здійснювати, і залежно від цього вирішуватимуться й інші питання: додавати приватні гроші в державні кошти на базі «Охматдиту», чи будувати окремий об`єкт на приватні кошти, а можливо й з додаванням державних - це необхідно вирішувати разом», - сказала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, капсулу у фундамент «Дитячої лікарні майбутнього» було закладено 16 березня 2006 року на території клініки "Феофанія" в Києві.

Під час телемарафону "Дитяча лікарня майбутнього", який проходив 17 грудня 2006 року, було зібрано більш як 262 млн. грн. благодійної допомоги.

20 жовтня 2011 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ направив звернення Генеральному прокурору України з проханням провести ретельну перевірку всіх обставин так і не розпочатого будівництва «Дитячої лікарні майбутнього» і встановити, куди поділися зібрані благодійні кошти.

Того ж дня в благодійному фонді “Дитяча лікарня майбутнього” заявили, що за наслідками перевірок контролюючих органів жодних порушень в його роботі не виявлено.

4 листопада голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА заявила, що держава не добудовуватиме «Дитячу лікарню майбутнього».

Т.БАХТЄЄВА наголосила, що це питання дуже актуальне для України, воно зафіксовано у відповідному проекті постанови ВР, проте сьогодні держава не може взяти на себе відповідальності щодо завершення будівництва. "Це не державний і не урядовий проект. Хоча ми розуміємо, як це необхідно, розуміємо виняткову важливість такої лікарні для нашої країни", - наголосила вона.

У свою чергу голова правління фонду "Україна 3000" Олександр МАКСИМЧУК заявив, що фонд без допомоги держави не зможе добудувати “Дитячу лікарню майбутнього”.

Сьогодні, 11 листопада, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що «Дитяча лікарня майбутнього» буде побудована. Водночас він наголосив, що уряд не має чіткого плану, як цей проект буде реалізовано. Проте прем`єр пообіцяв, що розгляне це питання.