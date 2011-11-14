Чи можна взяти під контроль епідемію туберкульозу в Україні?

16-18 листопада 2011 року в Києві у готелі "Президент" (вул. Госпітальна, 12) відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція з питань протидії та контролю над захворюванням на туберкульоз в Україні. Подія присвячена висвітленню нових міжнародних підходів та рекомендацій до лікування захворювання на туберкульоз; аналізу та обговоренню можливості впровадження міжнародних підходів до діагностики та лікування туберкульозу в Україні.

Під час конференції будуть заслухані доповіді провідних міжнародних експертів у сфері протидії захворюванню на туберкульоз – Ернесто Джарамільйо, Ніколас Насідзе (Бюро ВООЗ в Україні), Івете Озере, Арчіл Салакая (MSH), Стівен Окконер (паліативна допомога).

Відкривають конференцію:

• Тетяна Бахтєєва – Голова Комітету з питань охорони здоров’я Верховної ради України;

• Олександр Толстанов – Заступник Міністра охорони здоров’я України;

• Тетяна Александріна – Голова Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань;

• Юрій Фещенко – Директор ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України”

• Анатолій Заболотний – Директор Фонд Рінат Ахметова «Розвиток України».

• Кіз де Йонкере – Представник ВООЗ в Україні та Глава Бюро ВООЗ в Україні.

Після офіційного відкриття, о 10:30, відбудеться прес-конференція за участі зазначених спікерів.

Захід проводиться Міністерством охорони здоров’я України, Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань, Інститутом фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського спільно з фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за підтримки Глобального Фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією.

Нагадуємо, що 1995 року в Україні оголошено епідемію туберкульозу. На сьогодні ситуація дещо стабілізована, але рівень захворюваності все одно значно перевищує припустимий епідеміологічний поріг.

З питань участі у конференції потрібно звертатись до контактних осіб БФ «Розвиток України: Марії Маковецької– тел. (044) 502-52-35, е-mail: mmakovetska@fdu.org.ua та Вілюри Христини (питання реєстрації та акредитації на конференцію), тел. (044) 502-52-35 моб. (050) 347-62-49, е-mail: kvilyura@fdu.org.ua.

