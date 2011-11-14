Верховна Рада у п’ятницю заслухає міністра МОЗ

Верховна Рада у п’ятницю під час Години запитань до уряду заслухає двох міністрів – міністра охорони здоров’я Олександра АНІЩЕНКА та міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолія БЛИЗНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Погоджувальної ради після тривалих суперечок.

Зокрема, на розгляд ВР виносилося три пропозиції. Фракція «БЮТ-Батьківщина» пропонувала заслухати міністра охорони здоров’я О.АНІЩЕНКА про стан здоров’я Юлії ТИМОШЕНКО, фракція НУ-НС пропонувала заслухати міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА щодо угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД. У свою чергу, фракція Партії регіонів виступила з пропозицією заслухати А.БЛИЗНЮКА щодо опалювального сезону.

Після тривалої дискусії була досягнута домовленість тільки стосовно О.АНІЩЕНКА та А.БЛИЗНЮКА. Кожен міністр матиме по 15 хвилин для доповіді.

Водночас депутати матимуть змогу поставити свої запитання й іншим міністрам, які будуть присутні в сесійній залі.