В Україні - понад мільйон хворих на цукровий діабет

У поточному році на фінансування державної програми «Цукровий діабет» у держбюджеті передбачено 470 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила сьогодні - у Всесвітній день Діабету - голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва.

За словами народного депутата, кількість хворих на цукровий діабет в Україні - понад 1 млн. 100 тис. осіб, з них майже кожен п`ятий є інсулінозалежним. За останні п`ять років кількість хворих, які застосовують інсулін, у нашій країні зросла на понад 20%.

«Питанню забезпечення населення якісними і безпечними препаратами інсуліну держава зобов`язана приділяти першочергову увагу, оскільки це життєво необхідні ліки. Наш Комітет постійно тримає під своїм контролем питання фінансування державної програми «Цукровий діабет на 2009-2013 роки», адже більшості хворих на цукровий діабет без державної підтримки просто не вижити. Щорічно при розробці Державного бюджету ми відстоювали і продовжуємо відстоювати необхідність обов`язкового 100% фінансування потреби в інсуліні для хворих на діабет. У поточному році це рекордна сума - 470 млн. грн. », - Зазначила Тетяна Бахтєєва.

«На жаль, незважаючи на децентралізацію системи закупівель, перебої із забезпеченням препаратами інсуліну зустрічаються ще досить часто. І в більшості випадків це є наслідком управлінських помилок на регіональному рівні. Однак, без всякого сумніву, перехід на регіональний рівень збільшує шанс на отримання адекватної допомоги. Тепер кожна область України має можливість закуповувати те, що дійсно необхідно хворим мешканцям того чи іншого регіону », - сказала парламентарій.