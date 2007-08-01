Українці стають нижчими і слабшими

Учені б`ють на сполох: українці, росіяни і білоруси не ростуть. За останні 10 років населення країн СНД стало нижчим в середньому на 1,5 см.

"Східні слов`яни ризикують стати одними з найнижчих серед народів світу, - заявив академік Олександр Баранов. - До того ж, ми ще й слабшаємо: силові можливості у хлопчиків знизилися на 18%, у дівчаток - на 21%".

Крім цього, експерт зазначив, що у сучасної молоді зменшилася і місткість легенів на 18% порівняно з попереднім поколінням.

Учені вважають, що на зріст людини впливають біологічні стандарти життя: в основному харчування, якість медичної допомоги і забруднення навколишнього середовища. Крім того, останніми роками зріс потік мігрантів із Середньої Азії та Китаю, де, як відомо, люди – невеликого зросту. Ймовірно, і вони змінили статистику.

Сучасники Шевченка і Пушкіна були вищими за нас теперішніх на 10 сантиметрів.

Фахівці припускають також, що неабияким чинником "здрібніння" українців, росіян і білорусів є історичні потрясіння: жовтневий переворот 1917 року, громадянська війна, терор 1937 року і дві світові війни.

Інший аспект проблеми - хвороби і недоїдання в дитячому віці також можуть стати причиною низького зросту. До стрімкої де акселерації призводять також вживання алкоголю і куріння, а також несприятлива екологія.

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