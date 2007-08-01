Виявлено причини зараження дітей ВІЛ у Киргизстані

Багаторазове використання медичними працівниками одноразових медінструментів стало причиною зараження дітей ВІЧ у Киргизстані. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Киргизстану Туйгунаали Абдраїмов.

"За припущенням комісії, при лікуванні хворих багаторазово використовувалися підключичні катетери", - сказав він. Він також додав, що, на думку лікарів, джерелом зараження могла стати дитина, що довгий час лікувалася в Ноокатській територіальній лікарні й у дитячому інфекційному відділенні Ошської міської дитячої клінічної лікарні.

Під час перебування в цих лікарнях вірус у дитини виявлено не було. Але за час лікування з хворим малям контактувала 761 дитина. І при додатковому їхньому обстеженні, у 8 дітей у віці від 12 до 18 місяців було виявлено ВІЛ-інфекцію. Ці діти лікувалися в Ноокатській територіальній лікарні й Ошській дитячій лікарні разом з інфікованою дитиною.

Також міністр повідомив, що вірус імунодефіциту виявлений також у лікаря, котрий контактував з дітьми, і в однієї матері. Усього інфіковано 11 осіб.

За підсумками колегії Мінздраву з займаних посад звільнено головних лікарів районної та обласної клінік, главу обласного відділення санепіднагляду і керівника обласного центру переливання крові.

Туйгунаали Абдраімов повідомив, що всі матеріали з інфікуванню дітей смертельною хворобою передані в слідчі органи республіки.

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