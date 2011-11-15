Міліція затримала відомого "нейрохірурга"

Відомого нейрохірурга Андрія Слюсарчука затримала міліція і доправляє до Львова.

Цю інформацію газеті "Експрес" підтвердила начальник управління зв`язків із громадськістю МВС Вікторія Кушнір.

За її словами, слідчим відділом управління МВС у Львівській області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 статті 358 ККУ (використання завідомо підроблених документів).

"Зараз стосовно Андрія Слюсарчука була винесена постанова про привід. Він затриманий і доставляється до міста Львова у супроводі працівників міліції для проведення подальших слідчих дій", - сказала Кушнір.

За її словами, його везуть до Львова для того, щоб мати можливість допитати.

Як відомо, у ЗМІ, зокрема у газеті "Ескпрес" з’явилось кілька матеріалів про Андрія Слюсарчука, який відомий своїми феноменальними здібностями та пам’яттю.

У матеріалах ідеться про те, що він - самозванець, у якого немає ані диплому медичного вузу, ані взагалі вищої освіти.

"Керівництво УМВС у Львівській області зустрічалось з журналістами, а саме з головним редактором газети "Експрес". Журналісти надали матеріали журналістських розслідувань і після цього слідчим відділом УМВС у Львівській області за даним фактом було порушено кримінальну справу з ознаками злочину, передбаченого статтею 4 статті 358 ККУ", - пояснила Кушнір.

expres.ua