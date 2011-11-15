Не буде проблем із фінансуванням будівництва корпусу «Охматдиту»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що проблем із фінансуванням будівництва нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після ознайомлення з початком будівництва корпусу.

«Лікарня потрібна дітям, перш за все, нам потрібна всім, і тому вона буде побудована. Якщо ми почали будувати – гроші на це будуть», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що питання про можливість залучення коштів, зібраних добродійним фондом «Україна 3000» на будівництво «Дитячої лікарні майбутнього», на будівництво «Охматдиту» не в компетенції уряду.

«Наскільки я знаю, там лише 70 мільйонів. Це не ті гроші, на які можна лікарню побудувати. Це ж громадські гроші. Уряд не може так просто розпоряджатися громадськими грошима, які зібрані зі спонсорів, з простих людей. Подивимося», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня М.АЗАРОВ заявляв, що вважає за необхідне завершити повну реконструкцію «Охматдиту» впродовж 2011-2012 років.

Орієнтовно новий багатофункціональний медичний корпус матиме загальну площу 63 тисячі кв. м, що в 20 разів більше, ніж та територія, яку зараз займають 4 корпуси, що готуються до знесення (3 тис. кв.м)

Відповідно до проектних пропозицій перебудови нового корпусу лікарні «Охматдит» на 1-му, 2-му поверхах функціонуватиме приймальне відділення, 3-му, 4-му поверхах – відділення онкогематології та трансплантації кісткового мозку, 5-й поверх – технічний для забезпечення повітрям відділення онкогематології та трансплантації кісткового мозку, 6-й, 7-й, 8-й поверхи - нові операційні, зокрема септичні, відділення абдомінальної, торакальної та нейрохірургії й реанімації, 9-й поверх – технічний для забезпечення повітрям цього корпусу.

Планується, що підготовчі роботи, які включатимуть знесення 4 старих корпусів, підготовчі технічні роботи, риття котловану, почнуться у вересні. У жовтні-листопаді здійснюватимуться роботи зі закладки фундаменту, які мають завершитися до кінця року.