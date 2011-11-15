Якою буде зима в Україні?

Взимку в Україні температурний режим очікуються близьким до норми, а періоди суттєвих знижень температури можливі в середині та другій половині січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Людмила САВЧЕНКО.

Також вона зазначила, що найближчим часом різких змін погодних умов на території України не відбудеться.

У свою чергу, директор Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА повідомив, що в період з 25 по 30 листопада можливе відчутне похолодання, проте вже на початку грудня настане потепління.

Він додав, що перший місяць зими характеризуватиметься постійними змінами погодних умов (похолодання, потепління, випадіння снігу та його танення) та великою кількістю опадів.

За словами начальника відділу агрометеорології Тетяни АДАМЕНКО, якщо прогнози справдяться, і зима дійсно буде «теплою» та сніговою, це піде на користь сільському господарству і озимим культурам.

Також М.КУЛЬБІДА зазначив, що цієї зими очікується велика кількість несприятливих погодних явищ, зокрема, пов’язаних із посиленням вітру, хуртовинами, сніговими заметами, ожеледицями, що зазвичай призводять до порушення енергопостачання населених пунктів. За його словами, причиною цього є не найліпший стан українських енергомереж, і посилення вітру навіть до 15-18 м/с призводить до спрацьовування систем захисту і відключення від електропостачання.