У 70% українців біологічний вік старше за календарний

Хвороби, які раніше не давали про себе знати до сорока років, зараз зустрічаються мало не у підлітків. Фахівці кажуть, якщо так триватиме - людство ризикує втратити працездатне населення.

Українські медики спробували пояснити, чому в Україну божевільні темпи старіння, і чи можна уповільнити цей процес. За їхніми словами, біологічний вік людей відстає від календарного на 7-9 років. Медики також констатують, що молодіють і артрит і, діабет. А кожен третій сьогодні має артеріальну гіпертензію. "Зустріти пацієнта віком від 18 до 30 з інсультом це вже нормально. Однак, насправді, ці захворювання характерні для людей як мінімум після 40 років", - сказав лікар-невролог Дмитро Маньковський.

За його словами, провиною всьому погана екологія, шкідливі звички, гіподинамія, неправильне харчування.

Відповідно до досліджень Українського інституту геронтології, більш ніж у половини українців біологічний годинник цокає наперед. За словами Валерія Шатила, завідувача відділенням Інституту геронтології, таких людей близько 70%. "Наприклад, паспортний вік жінки - 48, а біологічний годинник показує вже за 60", - додав він.

Лікарі відзначають, що з такими темпами в країні скоро може просто не залишитися працездатного населення. Фахівці також відзначають, що біологічне старіння - процес незворотний. Однак, уповільнити його можна дотримуючись здорового способу життя і регулярними обстеженнями у лікарів.

izvestia.com.ua