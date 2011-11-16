Економічна активність жінок удвічі нижча, ніж у чоловіків

Економічна активність жінок в Україні удвічі нижча за економічну активність чоловіків.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив національний координатор Міжнародної організації праці Василь КОСТРИЦЯ під час Форуму місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків сьогодні у Києві.

За його словами, “21,2% жінок – це ті жінки, які повсякденно працюють у домашніх господарствах – є економічно неактивними. І наслідком цього є те, що таким чином вони соціально виключені. Не тільки з ринку праці. Вони відторгнуті від соціальної політики, будь-якого виборчого процесу, будь-якої економічної активності”.

На думку В.КОСТРИЦІ, наслідки пенсійної реформи для цих жінок є загрозливими: вони не матимуть необхідного пенсійного стажу і будуть фактично відділені від системи пенсійного страхування тощо.

В.КОСТРИЦЯ зауважив, що кількість жінок, які працюють у неформальному секторі, також становить 21,2%. “Разом це 40% жінок у віці 15-70 років, які фактично виключені з офіційного ринку праці”, – сказав він.

Водночас експерт наголосив, що кількість людей, які стояли на обліку у центрах зайнятості як безробітні, а раніше займали керівні посади, зросла з 2004 року по 2010 рік від 55 тисяч до 148 тисяч осіб.

“Хоча навантаження на таку посаду в цілому зменшилося, але в абсолютних цифрах, скажімо, 68 тисяч директорів різного рівня, керівників середньої ланки були на обліку як безробітні. Разом з тим, пропозиція таких посад значно зменшилася – у 2,5 рази”, – сказав В.КОСТРИЦЯ і додав, що коли йдеться про доступ до керівних посад, можливості є дуже обмеженими.

Експерт зауважив, що досвід багатьох країн Європейського Союзу показав, що для того, щоб забезпечити жінкам доступ до керівних посад, потрібно їх відповідно готувати. “У 2003 році Норвегія, яка мала серед членів правлінь компаній і керівних посад тільки 7% жінок, досягла на 2009 рік 38,7% (жінок на керівних посадах – УНІАН)”, – повідомив В.КОСТРИЦЯ і пояснив, що це вдалося завдяки спеціальній програмі підготовки і запровадженню обов’язкової квоти для закритих акціонерних підпримств – досягти не менше 40% представництва жінок на керівних посадах.