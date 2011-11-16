ВР змінить закони щодо захисту майнових прав дітей

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту майнових прав дітей)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 259 із 283 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачається внести зміни до статті 177 Сімейного кодексу України, якими пропонується запровадити нове повноваження органу опіки і піклування щодо повідомлення нотаріусу про накладення заборони стягнення на житло дитини у таких виключних випадках, коли: мати та/або батько дитини, які (яка, який) звернулися за дозволом, позбавлені судом батьківських прав; судом, органом опіки і піклування або прокурором постановлено (прийнято) рішення про відібрання дитини від батьків; до суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або того з них, який звернувся за дозволом) батьківських прав; особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе неправдиві відомості, що мають суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його наданні; між батьками дитини немає згоди стосовно вчинення правочину щодо нерухомого майна дитини; між батьками дитини або між одним з них і третіми особами існує судовий спір стосовно нерухомого майна, за дозволом на вчинення правочину щодо якого звернулися батьки дитини (або один з них); вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини та/або порушення охоронюваних законом інтересів дитини.

З метою наповнення нормативним змістом нової функції органу опіки і піклування передбачені також зміни до статей 73 і 74 Закону «Про нотаріат».

Зокрема, до переліку суб`єктів звернення до нотаріуса за накладенням заборони відчуження нерухомого майна пропонується долучити орган опіки і піклування. Передбачається, що Кабінет міністрів України встановлюватиме порядок звернення органів опіки і піклування до нотаріусів.

Іншим нововведенням законопроекту є обмеження допуску будь-яких категорій осіб до накладення і зняття заборони відчуження майна, окрім нотаріусів.