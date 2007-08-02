Впіймано чоловіка, який ”замінував” лікарню поблизу Мелітополя

Співробітники Служби безпеки України протягом кількох годин встановили особу аноніма, який повідомив чергову службу “03” Мелітопольської міської лікарні № 1 Запорізької області. про “мінування” Приазовської центральної районної лікарні в смт Приазовське, що поблизу Мелітополя.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, підрозділи СБУ, МНС та МВС здійснили термінову евакуацію хворих та медичного персоналу лікарні – понад 200 осіб. Вибухового пристрою знайдено не було.

Як встановили співробітники СБУ у Запорізькій області, винуватцем надзвичайної ситуації був 17-річний житель одного із селищ Приазовського району, який, відпочиваючи з товаришами на березі водойми, з нудьги вирішив перевірити оперативність правоохоронців.

За матеріалами СБ України органами міліції порушена та розслідується кримінальна справа за ст. 259 Кримінального кодексу України. Згідно з цією статтею за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності передбачається покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до п’яти років.