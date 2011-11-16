Експерти ЄС проведуть аудит ветеринарної галузі в Україні

Експерти Європейського Союзу впродовж 10 днів проводитимуть аудит ветеринарної галузі в Україні.

Зокрема, як повідомляє Урядовий портал, розпочався візит до України інспекторів Офісу з питань харчових продуктів та ветеринарії (FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG SANCO), який триватиме десять днів.

Експерти проведуть оцінку впровадження заходів щодо гігієни кормових добавок та преміксів, а також відвідають підприємства у Київській та Львівській областях.

У програмі аудиту експертів ЄС - ознайомлення з роботою головного управління ветеринарної медицини у Київській області, Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок та ряду підприємств, що спеціалізуються на виробництві кормових добавок та преміксів. Серед них "Київський вітамінний завод", "Світ кормів", "Біохем ЛТД", "Провімі" та "Кронос-Агро" тощо.

Також інспектори Офісу з питань харчових продуктів та ветеринарії відвідають митний пост «Східний термінал» в Київській області, де ознайомляться з процесом контролю кормових добавок та преміксів, які імпортуються в Україну.

Як зазначають в Кабміні, під час попередніх місій експертів Міжнародного епізоотичного бюро, FAO та FVO GD SANKO в Україні результати діяльності компетентного органу (Державного комітету ветеринарної медицини України) були визнані такими, що відповідають положенням Світової організації торгівлі та вимогам ЄС. Саме ветеринарний контроль на державному кордоні та його незмінність є підставою для збереження статусу України як країни вільної від особливо небезпечних хвороб тварин. Втрата статусу або його перегляд може призвести до непрогнозованих економічних втрат, підкреслюється у повідомленні.

У випадку створення прецеденту із вилученням ветеринарних постів з державного кордону відповідальність за епізоотичне благополуччя повинно бути покладено на орган, який прийматиме рішення про можливість переміщення вантажу.