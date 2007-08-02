Алергію на котів допоможуть вилікувати самі коти

Іспанські учені запропонували ефективний спосіб боротьби з алергією на котів. Лікування, що полягає в прийомі під язик доз екстракту котячої лупи, призводить до ослаблення несприятливих імунних реакцій, свідчать дослідники.

Зазвичай лікарі рекомендують людям, що страждають алергією на котячу шерсть, позбавлятися від домашніх тваринок. Проте фахівці мадридської лікарні Рамон-і-Кахаля вважають, що при лікуванні за допомогою нового методу необхідність в цьому відпаде.

У експерименті, проведеному ученими під керівництвом Еміліо Алварес-Куеста, взяли участь 50 підлітків, що страждали алергією на кішок. Всім учасникам проводилася сублінгвальна імунотерапія (SLIT) - щоденне введення під язик крапель, що містять дози котячого алергену, які постійно збільшували – (лупи), або плацебо.

Передбачалося, що введення дози алергену, що поступово збільшується, призведе до звикання імунної системи пацієнтів до алергену і поступового згасання алергічних реакцій. В даний час аналогічний метод - специфічна десенсибілізація - застосовується в медицині для лікування алергії на пил і пилок.

Після закінчення річного курсу лікування учасники мали провести півтори години в кімнаті, де мешкала кішка. З`ясувалося, що у 62% пацієнтів, що лікувалися по методу SLIT, відмічалось значне зниження симптомів алергії порівняно з початковими даними. Крім того, у них покращали показники дихання і зменшилася реакція шкіри на екстракт котячої лупи. Побічних ефектів лікування зафіксовано не було, що може свідчити про безпеку нової методики, повідомили учені.

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