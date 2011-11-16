Щорічно понад 30 тис. українців захворюють на туберкульоз

Щорічно понад 30 тисяч українців захворюють на туберкульоз, близько 8 тисяч - помирають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА на Всеукраїнській науково-практичній конференції з питань протидії і контролю за туберкульозом в Україні, яка проходить сьогодні в Києві.

За словами Т.БАХТЄЄВОЇ, в Україні епідемія туберкульозу перейшла в категорію національної проблеми.

«Офіційна кількість туберкульозних хворих, що перебувають на диспансерному обліку, перевищила 1% населення - це більш як 500 тисяч. В Україні кожну годину захворюють на туберкульоз 4 людини і помирає 1 хворий. За 15 років від моменту оголошення епідемії туберкульозу в Україні ми втратили близько 150 тисяч наших громадян», - сказала Т.БАХТЄЄВА, підкресливши, що 81% хворих на туберкульоз «особи працездатного і репродуктивного віку».

За словами народного депутата, ВООЗ віднесла Україну до 3-ї категорії країн Європи – це країни з високим показником захворюваності на туберкульоз.

«Наша країна посідає 7 місце за рівнем захворюваності на туберкульоз у Європі (після Росії, Грузії, Молдови, Киргизстану, Румунії і Казахстану)», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Вона заявила, що основною проблемою у сфері боротьби з туберкульозом в Україні є мультирезистентна форма.

«Україна посідає друге місце у Європі за темпами зростання мультирезистентного туберкульозу (після Росії) і 4 місце у світі за його поширеністю у вперше виявлених хворих. Зі 100 хворих - 15 мають стійку форму. Це дуже високий рівень показників. Серед усіх нових випадків він коливається від 5% у західних областях до 15% - у східних», - зазначила Т.БАХТЄЄВА.

Вона також нагадала, що Україна одержала серйозну фінансову підтримку у вигляді гранту Глобального фонду на загальну суму 103,5 млн. дол.

«Це фінансування упродовж 5 років стане каталізатором завершення переходу системи охорони здоров`я України до сучасної моделі контролю за туберкульозом», - переконана Т.БАХТЄЄВА.

«Україна вже не перший рік співпрацює із Глобальним фондом у питаннях боротьби з ВІЛ/СНІДом, проте вперше Правлінням Глобального фонду ухвалено позитивне рішення за заявкою України на фінансування заходів з боротьби з туберкульозом, що свідчить про розширення нашої співпраці. Величезна заслуга в цьому належить фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», який виступив Основним реципієнтом гранту Глобального фонду за компонентом «туберкульоз» і доклав немало зусиль для його отримання, а сьогодні успішно реалізує поставлені завдання у сфері боротьби з туберкульозом», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

На її думку, в особі Фонду «світова спільнота знайшла сильного партнера, здатного довести, що країна може ефективно використовувати гроші Глобального фонду на боротьбу з епідемією».

Як повідомлялося, 16-18 листопада у Києві проходить Всеукраїнська науково-практична конференція з питань протидії і контролю за туберкульозом в Україні. Подія присвячена висвітленню нових міжнародних підходів і рекомендацій щодо лікування туберкульозу; аналізу і обговоренню можливості впровадження міжнародних підходів до діагностики і лікування туберкульозу в Україні.

Захід проводиться Міністерством охорони здоров`я України, Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу й інших соціально небезпечних захворювань, Інститутом фтизіатрії і пульмонології ім. Яновського спільно з фондом Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за підтримки Глобального фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією.

У 1995 році в Україні було оголошено епідемію туберкульозу. На сьогодні ситуація дещо стабілізувалася, але рівень захворюваності все одно значно перевищує допустимий епідемічний поріг.