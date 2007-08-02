Працівникам відомої компанії імплантували мікрочіпи

Керівництво американської компанії, яка розроблює устаткування для прихованого спостереження, вирішило, як експеримент, імплантувати мікрочіпи в передпліччя двом своїм співробітникам.

У компанії заявляють, що метою імплантації був не науковий інтерес, а можливість обмежити доступ цих людей в приміщення, де зберігається секретна інформація. Адже, як відомо, кодові замки - це вже вчорашній день порівняно з можливістю сканування сітківки ока та мікрочіпом.

Це перший в світовій практиці випадок імплантації пристрою, який дозволяє встановити особу людини і постійно стежити за її місцеперебуванням.

Інформація про імплантацію, потрапивши у пресу, викликала масу суперечок. Наприклад, американські захисники прав людини упевнені, що розповсюдження нової технології може зруйнувати приватне життя громадян.

Ця ж проблема викликала в декількох штатах гостру полеміку, а у Вісконсіні і Північній Дакоті навіть прийняли закон, згідно з яким, насильницьку імплантацію мікрочіпів в людське тіло заборонено.

http://mignews.com/