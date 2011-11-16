У низці областей України закінчуються запаси протитуберкульозних препаратів - експерти

У низці областей України закінчуються запаси протитуберкульозних препаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, це питання сьогодні обговорювали експерти під час Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань протидії і контролю над туберкульозом в Україні, яка проходить сьогодні в Києві.

За словами директора Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» Анатолія ЗАБОЛОТНОГО, до Фонду надходять сигнали про те, що в деяких областях препаратів практично не залишилося.

«У багатьох регіонах ситуація із забезпеченням протитуберкульозними препаратами - критична. Особливо щодо препаратів першого ряду. Побачити достовірну картину досить важко. Десь є двомісячний запас, десь залишилося на період менше місяця. Однак є і такі області, де запаси близькі до нуля. Дуже критична ситуація у Донецькій області, у Дніпропетровській області щодо препаратів другого ряду. Люди налякані…», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він відзначив, що сьогодні Фонд забезпечує хворих на туберкульоз соціальними пайками для того, щоб вони не переривали лікування. «У разі відсутності препаратів це втрачає значення. Ми зараз розглядаємо питання, щоб ті, хто йде за нашою програмою, хто лікується за кошти Глобального фонду, були забезпечені ліками», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

За його словами, проблема ще і у тому, що лікування туберкульозу передбачає одночасне застосування дуже великої кількості препаратів, а відсутність хоча б одного з них, – «це вже тенденція до створення стійкої важковиліковної форми».

Він переконаний, що вся тяжкість боротьби з епідемією туберкульозу в Україні лежить на регіонах.

«Фонд АХМЕТОВА заходить зараз в регіони. І ми розуміємо, що весь вантаж боротьби з епідемією лежить на регіонах, на готовності регіонів відповідати на виклики епідемії. У ході роботи над меморандумами, які ми підписали з низкою областей, я побачив готовність влади працювати над проблемою туберкульозу, їх професійний підхід… Хочу подякувати і законодавчим і виконавчим владам. Особисто Тетяну БАХТЄЄВУ, людину, яка постійно опікується цим питанням, поставила проблему туберкульозу у свій порядок денний, займається цим питанням наочно і конкретно», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

На його думку, необхідно підвищити мотивованість і роль фтизіатричної служби і перейти на міжнародні стандарти оцінки програм з туберкульозу. «Система має працювати на результат, ми маємо відійти від системи подвійної звітності, яка не відповідає міжнародним стандартам. Завдання, які стоять перед нами, - глобальні і серйозні. Найважливіші кроки у цьому напрямі – потрібно забезпечити пацієнтів якісними препаратами, забезпечити швидку і достовірну безкоштовну діагностику», - відзначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Як повідомлялося, 16-18 листопада у Києві проходить Всеукраїнська науково-практична конференція з питань протидії і контролю над туберкульозом в Україні. Подія присвячена висвітленню нових міжнародних підходів і рекомендацій до лікування туберкульозу; аналізу і обговоренню можливості запровадження міжнародних підходів до діагностики і лікування туберкульозу в Україні.

Захід проводиться Міністерством охорони здоров`я України, Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Інститутом фтизіатрії і пульмонології ім. Яновського спільно з фондом Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за підтримки Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією.

У 1995 році в Україні була оголошена епідемія туберкульозу. На сьогодні ситуація дещо стабілізована, але рівень захворюваності все одно значно перевищує допустимий епідеміологічний поріг.