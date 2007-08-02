Щоденне вживання кави врятує жінок від раку

Японські дослідники з токійського Національного онкологічного центру заявляють, що любительки кави рідше хворіють на рак товстої кишки і при щоденному вживанні трьох і більше чашок цього напою ризик розвитку пухлини знижується удвічі.

Фахівці проводили масштабне дослідження з 1990 до 2002 року. У ньому взяло участь 96 тисяч чоловіків та жінок у віці 40-69 років.

Виявилося, що в тих жінок, які випивали три і більше чашки кави на день, ризик захворювання раком кишечнику був нижчим на 50% у порівнянні з тими, хто взагалі не пив кави.

Цікаво, що у чоловіків-кофеманів таких переваг не спостерігалося. І споживання зеленого чаю також не впливало на показники захворюваності на рак кишечнику, повідомив керівник дослідження Манамі Іное.

На даний час механізм протиракової дії кави фахівцям поки що неясний. За словами Іное, можливо, така дія кави пов’язана зі здатністю кофеїну стимулювати моторику кишечнику, або пояснюється дією антиоксидантів, що містяться в ній.

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