Новий закон щодо туберкульозу врахував світовий досвід

Новий закон про боротьбу з туберкульозом розроблений з урахуванням світової практики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила глава Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА в ході Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань протидії та контролю над туберкульозом в Україні, яка проходить сьогодні в Києві.

Вона нагадала, що 30 червня 2010 року Верховною Радою був прийнятий у першому читанні Закон України про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з туберкульозом (реєстр. № 6037).

"Законопроект розроблено з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров`я із боротьби з туберкульозом і сучасної світової практики правового регулювання проблем у сфері боротьби з туберкульозом. У квітні цього року ми мали можливість обговорити його з представниками Європейського регіонального бюро ВООЗ з питань боротьби з мультирезистентним туберкульозом в Європейському регіоні Гансом Клюге і П`єрпаоло де Коломбані. В ході обговорення було висловлено ряд конструктивних пропозицій і зауважень, які ми врахували при доопрацюванні законопроекту,"- сказала Т. БАХТЄЄВА.

Вона зазначила, що сьогодні законопроект проходить погоджувальні процедури, передбачені регламентом Верховної Ради України, і, сподівається, що найближчим часом документ буде розглянутий у другому читанні і прийнятий як закон.

«Законопроект розроблено з урахуванням сучасної світової практики правового регулювання проблем у сфері боротьби з туберкульозом. Він містить ряд положень, які дозволять суттєво підвищити ефективність заходів щодо боротьби з туберкульозом і, думаю, скоротити масштаби епідемії, »- сказала Т. БАХТЄЄВА.

Народний депутат підкреслила, що це стосується, в першу чергу, питань залучення всіх закладів охорони здоров`я в процес виявлення хворих на туберкульоз, залучення працівників соціальної сфери до проведення заходів по боротьбі з туберкульозом, інфекційний контроль за туберкульозом та дотримання стандартів лікування, диференційований підхід до проведення хіміопрофілактики з урахуванням рекомендацій ВООЗ.

«Згідно з нормами закону, буде посилено соціальний захист медиків протитуберкульозних установ шляхом щомісячної виплати надбавок за вислугу років залежно від стажу роботи в таких розмірах: понад 3 роки - 10% окладу, понад 10 років - 20%, понад 20 років - 30%, надання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов`язків, виплати допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки та іншого, »- зазначила Т. БАХТЄЄВА.

Крім того, за словами народного депутата, законопроектом передбачена така правова процедура організації лікування, яка сприятиме формуванню у хворих на туберкульоз прихильності до лікування.

"Вона дозволяє хворому вибирати прийнятну для нього форму стаціонарного або амбулаторного лікування. Він може отримати медичну допомогу як у державній, так і в приватній клініці. А при бажанні та наявності умов для дотримання протиепідемічного режиму може лікуватися і вдома," - сказала Т. БАХТЄЄВА.

Вона зазначила, що в законі також вжито заходів і для забезпечення дотримання безперервності лікування хворих на туберкульоз.

«З цією метою в законопроект введена норма, що зобов`язує Міністерство охорони здоров`я створювати річний запасу протитуберкульозних препаратів.

Законопроектом гарантується надання безкоштовної медичної допомоги хворим на туберкульоз, забезпечення посиленим харчуванням, санаторно-курортного лікування та низки соціальних послуг, у тому числі освітніх, »- сказала Т. БАХТЄЄВА.

Як повідомлялося, 16-18 листопада в Києві проходить Всеукраїнська науково-практична конференція з питань протидії та контролю над туберкульозом в Україну. Подія присвячена висвітленню нових міжнародних підходів і рекомендацій до лікування туберкульозу; аналізу та обговоренню можливості впровадження міжнародних підходів до діагностики та лікування туберкульозу в Україні.

Захід проводиться Міністерством охорони здоров`я України, Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Інститутом фтизіатрії і пульмонології ім. Яновського спільно з фондом Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за підтримки Глобального фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

У 1995 році в Україні була оголошена епідемія туберкульозу. На сьогодні ситуацію дещо стабілізовано, але рівень захворюваності все одно значно перевищує допустимий епідеміологічний поріг.