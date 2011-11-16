Україна повинна терміново прийняти нову програму з туберкульозу

В Україні гостро стоїть питання розробки і затвердження нової Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз на наступні 5 років - на 2012-2016 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила глава Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА в ході Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань протидії та контролю над туберкульозом в Україні, яка проходить сьогодні в Києві.

«Не слід забувати і про те, що цього року добігає кінця Загальнодержавна програма боротьби з туберкульозом на 2007-2011 роки. Проект нової програми повинен бути розроблений з урахуванням положень Глобального плану "Зупинити туберкульоз" на 2011-2015 рр і Комплексного плану дій з профілактики та боротьби з туберкульозом з множинною і широкою лікарською стійкістю в Європейському регіоні ВООЗ на 2011-2015 рр. Він має бути внесений на розгляд парламенту вже на цій сесії, »- переконана Т. БАХТЄЄВА.

Однак, за словами народного депутата, на сьогодні «ще не затверджена навіть Концепція нової програми, що, безумовно, може негативно позначитися на забезпеченні адекватного фінансування заходів по боротьбі з туберкульозом в наступному році».

«У проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачено 175,8 млн. грн. Це не покриває в повному обсязі навіть закупівлю необхідних протитуберкульозних препаратів для забезпечення безперервного лікування хворих. Необхідно, як мінімум в три рази більше, »- сказала Т. БАХТЄЄВА.

Вона підкреслила, що відсутність нової Програми не дозволяє вимагати збільшення фінансових асигнувань на ці цілі.