В Україні стрімко більшає хворих з невиліковним туберкульозом

В Україні збільшується кількість хворих з невиліковними формами туберкульозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА в ході Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань протидії і контролю за туберкульозом в Україні, яка проходить в Києві.

За її словами, у нас виліковуються лише близько 60% хворих на туберкульоз, а істотно впливає на розвиток епідемії туберкульозу Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ, «рівень якої за останні 10 років зріс більш ніж у 30 разів».

«Поки в Україні не стабілізується ситуація з ВІЛ-інфекцією, лікарі не зможуть повністю узяти під контроль епідемію туберкульозу. З урахуванням рівня загальної захворюваності ВІЛ, темпи розповсюдження туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих у подальшому надалі можуть спровокувати новий виток епідемії», - переконана Т.БАХТЄЄВА. “Така ситуація, - підкреслила вона, – спадщина минулих років, коли у нас не було регулярного постачання протитуберкульозних препаратів”.

За її словами, особливістю епідемії туберкульозу в Україні є те, що вона поєднала у собі три складових: епідемію звичайного туберкульозу, що піддається лікуванню традиційними методами, епідемію мультирезистентного туберкульозу і епідемію Ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ.

Посилаючись на дані ВООЗ (2010 р.), Т.БАХТЄЄВА повідомила, що в Україні мультирезистентну форму має 16% нових випадків туберкульозу і 44% випадків повторного лікування туберкульозу. «Тому загальна кількість нових пацієнтів з такою формою туберкульозу досягає в середньому близько 9 тисяч на рік. Це свідоцтво наявності в країні епідемії майже невиліковного туберкульозу, що стрімко розповсюджується, з медикаментозною стійкістю», - сказала Т.БАХТЄЄВА.