Доктора Пі триматимуть під вартою - рішення суду

Сьогодні Галицький районний суд Львова підтримав подання слідчого та обрав для «професора» Андрія СЛЮСАРЧУКА запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час слідства.

Про це повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю МВС України Денис ХАРЧУК.

«Після затримання Андрій СЛЮСАРЧУК перебував в Ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) Львівського міського управління внутрішніх справ, швидше за все його після рішення суду буде переведено до Львівського СІЗО», - зазначив речник обласного управління міліції.

Як повідомлялося, кілька років тому у ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.СЛЮСАРЧУКА, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки "Кобзаря" і робив обчислення з астрономічного розміру числами. А.СЛЮСАРЧУК також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

А.СЛЮСАРЧУК став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєне звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Экспресс» з`ясувалося, що А.СЛЮСАРЧУК - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вузу, ні вищої освіти. Результатом діяльності псевдолікаря стало каліцтво десятків обманутих ним людей, а також - як мінімум три смертельні випадки.