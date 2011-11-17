Обережно! В Україні заборонили «Гріпколд»

Держслужба Україні з лікарських засобів заборонила продаж і використання на території країни препарату «Гріпколд» виробництва компанії "Мати Фармасьютікалс Пвт. Лтд" (Індія). Причина заборони - закінчення дії реєстраційного посвідчення препарату.

Документ передбачає можливість повернення «Гріпколда» на фармацевтичний ринок України, якщо він буде перереєстровано і внесений до Державного реєстру.

«Гріпколд» призначається для симптоматичного лікування ГРЗ і інфекційно-запальних захворювань. Основним його діючою речовиною є парацетамол.

Лікар.інфо