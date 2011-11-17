Завтра в Україні потеплішає

18 листопада на території України, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині вночі 4-9° морозу (на Південному узбережжі Криму близько 0°), вдень 2-7° тепла.

У Києві та області опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. По м. Києву температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.