Куріння у громадських місцях слід заборонити - Бахтєєва

В Україні має бути повністю заборонене куріння в закладах громадського харчування, культури і спорту.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявила автор та ініціатор відповідного законопроекту, член фракції Партії регіонів, голова парламентського Комітету з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА.

За її словами, сьогодні, в Міжнародний день відмови від куріння, група народних депутатів (Т.БАХТЄЄВА, Юрій МІРОШНИЧЕНКО, Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, Ян ТАБАЧНИК, Олександр ЗАЦ, Євген ЦАРЬКОВ, Ірина ГОРІНА, Геннадій САМОФАЛОВ, Іван ПОПЕСКУ, Олеся ОРОБЕЦЬ, Юлія ЛЬОВОЧКІНА, Кирило КУЛИКОВ – УНІАН) зареєстрували у Верховній Раді законопроект №9474, що повністю забороняє вживання тютюнових виробів у закладах громадського харчування, культури і спорту.

«У діючій редакції закону передбачено, що заклади громадського харчування мають відводити не менш як 50% площі залів для людей, які не курять. Але на практиці проконтролювати цю вимогу практично неможливо», - зазначила Т.БАХТЄЄВА.

На її думку, однією з проблем чинного законодавства є непослідовність заходів щодо куріння в закладах громадського харчування.

«У разі ухвалення нового законопроекту буде повністю заборонено палити не тільки в ліфтах, установах охорони здоров`я, навчальних і освітньо-виховних закладах, на дитячих майданчиках, у під`їздах житлових будинків, підземних переходах, громадському транспорті, а й на спортивних майданчиках, стадіонах, в закритих приміщеннях закладів громадського харчування, а також у приміщеннях закладів культури», - сказала Т.БАХТЄЄВА, додавши, що законопроектом також передбачено істотне збільшення штрафів за невжиття заходів щодо припинення куріння в приміщеннях закладів громадського харчування (від 1 тис. до 10 тис. грн.).

«Всесвітня організація охорони здоров`я визнала, що ефективні заходи захисту населення від тютюнового диму вимагають повного виключення куріння. Вентиляція, фільтрація повітря, створення окремих зон для куріння є неефективними заходами боротьби з курінням, ускладнюють виконання існуючого законодавства, створюють можливості для двоякого трактування його норм і не забезпечують ефективного захисту населення від пасивного куріння», - заявила Т.БАХТЄЄВА.

Вона навела результати репрезентативного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології в 2010 році: 61% людей, які не курять, піддавалися небажаній дії тютюнового диму, а 95% людей, які не курять, і 81% курців підтримують заборону куріння в приміщеннях і на робочому місці.

Т.БАХТЄЄВА також повідомила, що сьогодні більш як 10 країн Євросоюзу повністю заборонили куріння в громадських місцях. «У країнах Європи і Америки після заборони куріння кількість інфарктів за перший рік зменшилася на 17%, а через три роки - на 36%. Водночас в Україні за останні 25 років поширеність серцево-судинних захворювань, таких як інфаркти, інсульти, гіпертонія, серед населення України зросла в три рази. Рівень смертності від них зріс на 45%. Щорічно діагностується близько 50 тисяч випадків інфаркту міокарду і вмирає від серцево-судинних захворювань близько 500 тисяч чоловік. Саме куріння є однією з основних причин розвитку цих захворювань», - впевнена Т.БАХТЄЄВА.

Вона зазначила, що важливою нормою законопроекту є також заборона куріння в закладах культури і на стадіонах, зокрема під час футбольних матчів.

«Прикладом і спонукою до дії має служити заява УЄФА від 20 жовтня щодо стовідсоткового звільнення всіх об`єктів чемпіонату Європи з футболу 2012 року від тютюнового диму на період чемпіонату», - відзначила народний депутат.

Вона переконана, що ухвалення законопроекту приведе до значного зменшення негативного впливу тютюнового диму на людей.

«Головну відповідальність буде покладено на власників закладів, що сприятиме практичному виконанню вимог законодавства і міжнародних зобов`язань України щодо захисту людей від шкідливого впливу тютюнового диму», - сказала Т.БАХТЄЄВА.