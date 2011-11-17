Увесь спектр вакцин вже знаходиться в Україні

Увесь спектр вакцин вже знаходиться на території України, заявив міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО сьогодні на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, всі вакцини «зайшли до України, просто їх поставляють невеликими партіями, щоб не чекати закінчення поставок наприкінці року».

«Ми просили всіх постачальників поставляти препарати якнайшвидше. Ми закрили питання по п`яти вакцинах, у тому числі і по БЦЖ (УНІАН: Бацила Кальметта-Герена або БЦЖ (Bacillus Calmette-Guйrin, BCG) - вакцина проти туберкульозу), але тільки для пологових будинків», - сказав О.АНІЩЕНКО.

Він додав, що в поліклініках є лише основні вакцини. «Немає, наприклад, вакцини АКДС/М, але вона має бути до кінця місяця. До кінця листопада - початку грудня весь спектр буде», - сказав О.АНІЩЕНКО.