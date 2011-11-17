У фінансуванні охорони здоров'я - значні зміни

У системі фінансування охорони здоров`я України відбудуться значні зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО сьогодні на брифінгу.

За його словами, планується фінансування за програмно-цільовим методом.

«У процесі реформування (а ми напрацьовуємо зараз необхідні нормативні акти) відпрацьовуватимуться нові моделі фінансування медицини. З наступного року фінансування пілотних регіонів буде програмне», - сказав О.АНІЩЕНКО.

Міністр повідомив, що перша програма – це первинний рівень надання медичної допомоги. «Він фінансуватиметься з міського і районного бюджетів. Друга програма – вторинна медична допомога фінансуватиметься з обласного бюджету. Третя програма – це третинний рівень або високоспеціалізована професійна медична допомога, а також - екстрена медична допомога. Вони також фінансуватимуться з обласного бюджету», - сказав А.АНІЩЕНКО.

На його думку, впровадження такої системи дозволить широко застосовувати в країні принцип єдиного медичного простору.

«Не гратиме ролі ні для медпрацівників, ні для пацієнта адміністративна межа. Незалежно від того, де живе людина, вона має право на медичну допомогу на всіх рівнях і екстрену допомогу», - сказав О.АНІЩЕНКО.