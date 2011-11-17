В Україні може виникнути нестача інсулінів

В Україні в найближчі місяці може виникнути проблема нестачі вітчизняних інсулінів, які виробляє київське підприємство «Індар».

Про це заявили представники громадських організацій сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Так, за словами президента ВГО «Український діабетичний союз» Галини ЛИТВИНЕНКО, сьогодні до громадської організації звертаються з регіонів багато хворих з інсулінозалежною формою цукрового діабету і скаржаться на нестачу інсуліну.

При цьому вона додала, що причиною цього стала ситуація навколо інсулінового заводу «Індар».

У свою чергу, як відзначила представник «Комітету порятунку заводу «Індар» Наталія ДІДЕНКО, в даний час завод не працює. «Не випущено жодної серії. Це все старі запаси… Підприємство просто не працює», – відзначила Н.ДІДЕНКО.

Як відзначив адвокат Микола ПАВЛЕНКО, 29 листопада має відбутися засідання Київського апеляційного господарського суду, де буде вирішена подальша доля заводу «Індар».

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, які виготовляються в Україні. Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркута" увірвалися на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у зазначеної компанії і мають бути повернені державі, повідомили в ГПУ.

На початку жовтня у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект про повернення до державної власності 70,7% акцій ЗАТ "Індар".

7 жовтня 2011 року Верховна Рада Україна прийняла постанову "Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, які призвели до ситуації, що склалася навколо ЗАТ "Індар".

*** В Україні зареєстровано 1 млн. 200 тис. хворих на цукровий діабет, з яких 184 тис.. - інсулінозалежні, серед них - 8 тис. дітей.