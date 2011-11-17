Яке завдання Громадської ради із захисту прав дитини

Головним завданням Громадської консультативної ради з питань захисту прав дитини є надання професійних консультацій з питань моніторингу становища дітей в Україні та рішень влади щодо їхньої відповідності інтересам дитини.

Таке переконання висловив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на засіданні ради, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, Громадська рада також має надавати головам обласних держадміністрацій інформацію та пропозиції щодо забезпечення максимально ефективної роботи із захисту прав дітей.

За три місяці роботи Уповноважений Президента з прав дитини отримав близько 400 офіційних звернень, за кожним із них - доля конкретної дитини. «Є цілий ряд звернень, які потребують не тільки допомоги конкретній дитині, а і змін законодавства, нормативної бази», - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.

Він додав, що Громадська рада повинна брати активну участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері захисту прав дитини, ініціювати проведення громадських обговорень, конференцій та круглих столів тощо.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, вже заплановано низку навчальних семінарів для голів районних держадміністрацій та заступників голів ОДА, відповідальних за соціально-гуманітарний напрямок. Уповноважений Президента додав, що під час поїздок у регіони обов’язково проводить наради з місцевими керівниками, на яких аналізується ситуація із захистом дітей. У 16 областях такі наради вже відбулися, до кінця року пройдуть ще в шести.

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що завершується підготовка сайту Уповноваженого з прав дитини.