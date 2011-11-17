Необхідно створити пакет обов'язкових соціальних ліків

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне створення пакета обов`язкових соціальних ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді з питань ринку лікарських засобів сьогодні в Києві.

«Я вже доручав Міністерству охорони здоров`я розробити обов`язковий асортимент соціально орієнтованих лікарських засобів вітчизняного виробництва, які мають бути в обов`язковому порядку в аптеках», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр наголосив, що до цих пір Міністерство охорони здоров`я не зробило цього.

При цьому М.АЗАРОВ заявив, що в розміщеному на сайті міністерства проекті пакета, що включає такі ліки, немає згадки про те, що це мають бути ліки українського виробництва.

Він ще раз відзначив, що нарощування власного виробництва ліків є головною метою уряду.