Постачання ліків має проходити без посередників

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що аптеки мають укладати договори про постачання ліків з виробниками без посередників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час наради з питань ринку лікарських засобів сьогодні в Києві.

«Необхідно навести порядок і насамперед укладати прямі договори на постачання з виробниками або їх представниками», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що серед учасників тендерів, не кажучи вже про переможців, немає провідних дистриб`юторів, які забезпечують 70% обсягу аптечного ринку.