Змінено порядок забезпечення інвалідів засобами реабілітації

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за індивідуальним замовленням.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосував 271 народний депутат з 332, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом шляхом внесення змін до статті 26 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» передбачається змінити порядок забезпечення інвалідів засобами реабілітації. Зокрема, згідно з законом, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за індивідуальною заявкою інваліда, послугами з післягарантійного ремонту має здійснюватися у вигляді грошової допомоги інвалідам для оплати вартості виданих виробів та наданих послуг шляхом безготівкового перерахування коштів підприємствам, які виконали зазначені заявки.