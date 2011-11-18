Змінено порядок забезпечення інвалідів засобами реабілітації

13:34, 18 листопада 2011
Країна
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ВР ухвалила закон

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за індивідуальним замовленням.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосував 271 народний депутат з 332, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом шляхом внесення змін до статті 26 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» передбачається змінити порядок забезпечення інвалідів засобами реабілітації. Зокрема, згідно з законом, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за індивідуальною заявкою інваліда, послугами з післягарантійного ремонту має здійснюватися у вигляді грошової допомоги інвалідам для оплати вартості виданих виробів та наданих послуг шляхом безготівкового перерахування коштів підприємствам, які виконали зазначені заявки.

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