Скільки коштуватиме реконструкція «Охматдита»?

Загальна кошторисна вартість реконструкції Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» оцінюється в близько 800 млн. грн.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Загальна кошторисна вартість зараз оцінюється в розмірі близько 800 млн. грн. на всі три черги будівництва. Будівництво здійснюватиметься ритмічно. Ми розраховуємо, що в 2012 році - перша черга, а в 2013 році ми закінчимо будівництво цієї лікарні», - сказав прем`єр-міністр.

Він уточнив, що влітку 2012 року планується ввести в дію першу чергу лікарні у складі Центру з пересадки кісткового мозку й дитячої онкогематології. Загалом будівництво розраховано приблизно на два роки.

«Структура коштів, що виділяються, передбачає придбання обладнання й одночасно будівельні роботи, оскільки технологія обладнання корпусу передбачає одночасне встановлення обладнання з проведенням будівельних робіт. Саме тому частина коштів виділяється не лише на будівництво, але й на обладнання», - додав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, орієнтовно новий багатофункціональний медичний корпус матиме загальну площу 63 тисячі квадратних метрів, що в 20 разів більше, ніж та територія, яку зараз займають 4 корпуси, що готуються до знесення (3 тис. кв.м)

Відповідно до проектних пропозицій перебудови нового корпусу лікарні «Охматдит» на 1 і 2 поверхах функціонуватиме приймальне відділення, 3 і 4 поверхи – відділення онкогематології та трансплантації кісткового мозку, 5 поверх – технічний для забезпечення повітрям відділення онкогематології та трансплантації кісткового мозку, 6, 7, 8 поверхи - нові операційні, зокрема септичні, відділення абдомінальної, торакальної та нейрохірургії й реанімації, 9 поверх – технічний для забезпечення повітрям цього корпусу.

Планується, що підготовчі роботи, які включатимуть знесення 4 старих корпусів, підготовчі технічні роботи, риття котловану, почнуться у вересні. У жовтні-листопаді здійснюватимуться роботи із закладення фундаменту, які мають завершитися до кінця року.

21 вересня М.АЗАРОВ заявляв, що вважає за необхідне завершити повну реконструкцію «Охматдиту» протягом 2011-2012 років.