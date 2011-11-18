Зміни до закону про лікарські засоби

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про лікарські засоби» щодо забезпечення проведення фармацевтичної розробки лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 275 із 396 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом доповнено перелік підстав для ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів зокрема для проведення фармацевтичної розробки лікарських засобів, в тому числі відпрацювання технології виробництва дослідних серій, розробки та апробації аналітичних методів контролю якості (субстанції, у тому числі пелети, премікси, а також продукція у формі «in bulk») та для наукових досліджень.