60% українських туристів вирушать на зимовий відпочинок залізницею

59% жителів України, які планують вирушити на відпочинок під час осінньо-зимового сезону 2011-2012 рр., до місць відпочинку мають намір діставатися залізничним транспортом.

Такі дані отримали фахівці «Укрзалізниці» в ході маркетингового дослідження, в якому взяли участь 10,105 тис. респондентів.

За результатами дослідження, автобусним сполученням у період зимових свят скористаються 12% респондентів, власним автомобілем - 11%, авіатранспортом - 2% учасників опитування.

У ході дослідження з`ясувалося, що, роблячи свій вибір, пасажири залізничного транспорту, в першу чергу, враховують оновлення вагонів (22%), зняття заборони на паління або введення окремих вагонів для курців (10%) і можливість придбати квитки на потрібну дату (8%).

За даними дослідження, в західних областях України планують відпочити 31,5% учасників опитування, на гірськолижних курортах Карпат - 45,7%, у Криму - 32%, в інших місцях України - 41,5%.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» впровадила можливість для туристичних компаній оформляти замовлення на перевезення груп туристів, замовляти окремі вагони різних типів (СВ, купе, плацкарт, вагон-салон, вагон-автомобілевоз) і формувати спеціальні туристичні поїзди.

При замовленні окремих вагонів для перевезення туристів такі вагони чіпляють до пасажирського поїзда, який виконує рух за існуючим маршрутом. Маршрут і графік руху поїзда, який повністю формується на замовлення туристичної компанії, визначаються замовником.

Кожна з шести залізниць України має можливість формувати склад туристичного поїзда від 12 до 18 вагонів.

У зимовому сезоні 2010-2011 року найпопулярнішими були маршрути до Криму (26,5%), Карпат (21,4%) і Львова (11,5%). Залізничним транспортом скористалися 70,3% туристів.