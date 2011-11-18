Азаров доручив МОЗ створити держпідприємство із закупівлі ліків

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству охорони здоров`я створити державне підприємство із закупівлі ліків.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні під час відвідування Київського міського центру радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

"Потрібно створити державне підприємство із закупівлі ліків. Цим ми створимо конкуренцію тим аптекам, які продають ліки за спекулятивними цінами. Ми напряму укладатимемо угоди з виробниками лікарських засобів і забезпечимо свої лікарні необхідною кількістю ліків за доступними цінами", - наголосив М.АЗАРОВ.

Крім того, глава уряду нагадав, що вчора під час наради з питань доступності для населення лікарських засобів доручив невідкладно підготувати зміни до законодавства, які передбачатимуть при встановленні факту завищення цін на ліки негайне позбавлення ліцензії та закриття такої аптеки.