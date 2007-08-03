В Києві розстріляли аптеку

У Києві на вулиці Вітряні гори, в районі Виноградаря, близько 23:00 пролунали постріли. Це так проводила час компанія місцевих жителів. Вони з пневматичного пістолета "Байкал" обстріляли місцеву аптеку, передають "Подробности".

Власник зброї, 20-річний хлопець зробив близько чотири постріли 4,5-милиметровыми кулями по фасадному склу медустанови. Поряд голосно сміялися його дядько і друзі.

Обставини справи вивчають слідчі Подільського райуправління ГУ МВС України в Києві.

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