Чи буде виклик лікаря у 2012 році платним?

Міністерство охорони здоров`я звертає увагу, що інформація, подана деякими ЗМІ про те, що в 2012 році виклик лікаря буде коштувати 50 грн., є недостовірною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Як зазначається у повідомленні, виступаючи у Верховні Раді України на Годині запитань до уряду, міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО повідомив про те, що у проекті державного бюджету на 2012 рік закладено кошти на збільшення фінансування медикаментозного забезпечення одного виїзду «швидкої допомоги». Міністр зазначив, що у проекті держбюджету на 2012 рік передбачено, що з липня 2012 на забезпечення медикаментами одного виїзду швидкої медичної допомоги буде виділятися 50 грн., тоді як на сьогодні ця сума становить 5-7 грн. Це дасть можливість лікарям надавати швидку медичну допомогу в повному обсязі.

У МОЗ наголосили, що про оплату пацієнтами послуг медичних працівників не йшлося.

Як повідомлялося, сьогодні ряд ЗМІ повідомили, що під час Години запитань до уряду міністр охорони здоров`я України О.АНІЩЕНКО сказав, що нібито у 2012 році виклик лікаря буде коштувати 50 грн.