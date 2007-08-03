На Львівщині не лишилося слідів фосфору

Фахівці не виявили перевищення норм концентрації фосфору в повітрі, воді та грунті в районі екологічної аварії на Львівщині. Як повідомили в Міністерстві охорони навколишнього середовища, міжвідомча комісія на своєму черговому засіданні підсумувала дані моніторингу в районі надзвичайної ситуації, що виникла у зв`язку з аварією потягу на залізничному перегоні Ожидів-Червоне.

За інформацією Держуправління охорони навколишнього середовища в Львівській області, обстежували населені пункти Бузького, Радехівського, Бродівського, і Каменко-Бузького районів 9 бригад обласної СЕС і відомчі лабораторії: Держекоінспекції у Львівській області, управління водного господарства, проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції, управління охорони здоров`я, управління ветеринарної медицини, станції захисту рослин.

За період з 17 по 27 липня в 143 населених пунктах відібрано проби з 502 місць: повітря, питної води, поверхневих вод відкритих водоймищ, грунтів, рослинності і продуктів тваринництва. Перевищень гранично допустимих концентрацій фосфору у вказаних ресурсах не виявлено, крім деяких земельних ділянок, де природний вміст фосфору перевищував норми ще до аварії.

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