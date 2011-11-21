Книга рекордів України скасувала досягнення «Професора Пі»

Книга рекордів України скасувала всі результати досягнень Андрія СЛЮСАРЧУКА, відомого як «Професор Пі». Про це повідомляють «Подробности» з посиланням на відповідну заяву проекту.

«Всі «досягнення» Андрія Тихоновича СЛЮСАРЧУКА в ході проведених експериментів рекордами більше не є. Всю інформацію, пов`язану з цими експериментами, з бази даних Книги рекордів та інших носіїв видалено», - сказано в повідомленні.

При цьому в заяві зазначається, що «досягнення» А.СЛЮСАРЧУКА могли б і залишитися в Книзі рекордів України в категорії «Чоловік, унікальні можливості», але з іншим розшифруванням, а саме: «Найбільший обман представників ЗМІ, наукової інтелігенції і всіх громадян України».

Згідно з повідомленням, упродовж останніх років в Україні було проведено 3 експерименти, пов`язані із запам`ятовуванням великих обсягів інформації людиною без застосування додаткових засобів. У цих експериментах як спостерігачі були присутні представники Книги рекордів України.

Як повідомлялося, кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.СЛЮСАРЧУКА, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і робив обчислення з астрономічного розміру числами. А.СЛЮСАРЧУК також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

А.СЛЮСАРЧУК став лауреатом Державної премії України, йому було надано звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з`ясувалося, що А.СЛЮСАРЧУК - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вузу, ні вищої освіти. В результаті діяльності псевдолікаря були покалічені десятки обдурених ним людей, а також зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

Щодо А.СЛЮСАРЧУКА львівська міліція порушила дві кримінальні справи - за підозрою у шахрайстві і за підозрою у використанні підроблених документів.

