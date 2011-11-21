Луганщина: у дитсадку працювала вихователька з відкритою формою туберкульозу

На Луганщині у зв’язку з виявленням в одному з алчевських дитсадків хворої на туберкульоз виховательки терміново перевіряють усі дошкільні дитячі заклади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК доручив начальнику Управління освіти і науки Луганської ОДА Ірині ЦИМБАЛ терміново провести ретельну перевірку дотримання санітарно-епідеміологічного режиму в дошкільних закладах області та наявності достовірних результатів медичних обстежень у санітарних книжках працівників дитсадків.

Наприкінці минулого тижня з’ясувалося, що в дитсадку № 19 м. Алчевська з 1 вересня на посаді інструктора з фізичного виховання працює вихователька, хвора на відкриту форму туберкульозу. З нею контактували понад 100 дітей у віці від 3 до 6 років.

Як повідомив заступник начальника Управління освіти і науки ОДА Олександр ВОСТРЯКОВ, про результати перевірок область має прозвітувати міністерству у четвер, 24 листопада.

За його словами, на сьогодні усі 103 контактні дитини вже обстежені, туберкульозу не виявлено.

