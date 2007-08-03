Зелений чай у значних дозах шкідливий

Дослідники з Державного університету штату Нью Джерсі виявили, що значні дози зеленого чаю можуть зумовити хвороби печінки та нирок.

Зелений чай вважають корисним напоєм, що має безліч лікувальних ефектів. Проте, за словами авторів нового дослідження, це стосується помірного вживання - близько десяти маленьких чашок на день або дві звичайні. При інтенсивному вживанні в організмі зростає кількість поліфенолів, які спричинюють негативні зміни в печінці.

Автори наводять приклади, коли передозування поліфенолами призводило до смерті гризунів і собак. Також вони посилаються на випадки отруєння поліфенолами у людей, які вживали харчові добавки, основою яких є зелений чай. Коли вживання цих добавок відміняли, зникали і відповідні симптоми.

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