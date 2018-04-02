У Центрі боротьби зі сліпотою рятують зір дітям з усієї України

В Україні - десять тисяч дітей, які слабо бачать, а також сліпих. З них ніколи не побачать фарб цього світу - 700. Завдяки роботі першого міжрегіонального "Центру боротьби зі сліпотою" при «Охматдиті» - ці показники почали поступово знижуватися. У центрі рятують зір сотням українських дітей. Якби не професіоналізм дитячих офтальмологів, багато хто б могли назавжди залишитися сліпими.

Центр дитячої офтальмології перебуває у складі Національної спеціалізованої лікарні ОХМАТДИТ і надає медичну допомогу четвертого рівня складності дітям з усієї Україні. Центр розрахований лише на 20 ліжок і цього, звичайно ж, дуже мало. Адже тут надають і хірургічну, терапевтичну і допомогу «складним» діткам з усією Україною.



«До нас потрапляють найскладніші патології з усіх регіонів України, з якими не можуть впоратися лікарі на місцях. Нині в Україні на 10 тисяч дітей - один сліпий. Дитяча сліпота займає третє місце у загальній структурі інвалідності. Але ці показники почали знижуватися, коли почав працювати Центр боротьби зі сліпотою. Україна підключена до всесвітньої програми Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) «Право на зір - 2020». Її реалізація повинна бути закінчена в 2020, згідно з положеннями програми, показники сліпоти та слабкозорістю у світі повинні бути знижені в 2-3 рази. За програмою, ми повинні мати 0,4 дитини на 10 тисяч населення, тобто 4 дитини на сто тисяч, »- розповідає головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров`я з дитячої офтальмології, завідувач Центру дитячої офтальмології кандидат медичних наук Юрій БАРІНОВ.

У складі центру функціонує відділення, в якому рятують від сліпоти глибоко недоношених (від 500 гр) або передчасно народжених немовлят. В Україні щороку народжується 20 000 недоношених немовлят. Тож офтальмологи очікують на приріст показників - 200-300 незрячих дітей на рік. Якщо ці цифри додати до 700 сліпих дітей в Україні - це вже стан епідемії.



«На сьогодні - це значна проблема в усьому світі, зокрема і в Україні, тому що почали виходжувати глибоко недоношених і передчасно народжених дітей, а вони в дуже великому своєму відсотку можуть стати сліпими. Наш Центр цей стан моніторить, спостерігає за такими дітками і надає хірургічну допомогу. Нашим завданням було зупинити і запобігти імовірній епідемії дитячої сліпоти. І ми з цим успішно впоралися. У нашому центрі робиться близько 150 лазерних операцій на рік, які профілактують розвиток сліпоти, а також операції з приводу уроджених катаракти і глаукоми », - каже Ю. БАРІНОВ.

Статистика зростає не тільки за рахунок порятунку недоношених дітей. Дуже багато випадків із спадковою, генетично обумовленої патологією. Ю.БАРІНОВ підкреслює, що раніше при плануванні сім`ї, молоді люди з групи ризику консультувалися у генетиків, а потім вже народжували дітей. На сьогодні дуже часто через свою низьку культуру і освіченість люди просто не звертають уваги на це. Тому і народжується багато дітей зі спадковою патологією.

«Людина повинна бути поінформована, що у неї в 100% випадків може народитися сліпа дитина. Якщо двоє сліпих прийшли і запитують у мене, чи може у нас, народитися сліпа дитина? Звичайно, в 70% випадків народиться сліпою. Вони послухали, встали, пішли, а через рік привели до мене сліпу дитину. На жаль, інтелектуальний рівень нашого населення невисокий ", - резюмує лікар.

Ще однією причиною народження дітей з поганим зором Ю. БАРІНОВ називає змішані шлюби. За його словами, у західних областях України існує тенденція до споріднених зв`язків. «Є села, в Карпатах, в Івано-Франківській, Тернопільській областях, куди і машина не доїде, де не говорять українською або російською мовами. Там часто створюють шлюби між родичами, відповідно там величезна кількість вродженої спадкової патології, »- розповідає лікар БАРІНОВ.

На розвиток очних патологій неабияк впливає і екологічний фактор. Офтальмологи спостерігають спалахи захворювань по областях. Багато дітей з патологіями зору - з ендемічних зон. Наприклад, з Дніпропетровської, Запорізької областей, де фіксують високий вміст шкідливих речовин.

Ю. БАРІНОВ розповідає, що зараз в Україні ще й поширена просто дика тенденція - батьки не хочуть лікувати своїх дітей від хвороб, яким загрожує сліпота. «На жаль, це досить поширене, коли батьки штучно відмовляються своїх дітей з очною патологією, тільки б отримувати матеріальну соціальну допомогу. Вигідніше мати сліпу дитину і отримувати хоч якісь гроші », - каже Ю. БАРІНОВ.

За його словами, це особливо поширене на Закарпатті. «Приходять батьки до офтальмолога оформляти інвалідність. Їм кажуть, що причину, що приводить до інвалідності, можна усунути. Дитина буде зрячим, якщо зробити операцію, та інвалідність не показана. Але батьки відмовляються від операцій і наполягають на оформленні інвалідності, щоб отримувати соціальну допомогу», - розповідає лікар.



За словами головного дитячого офтальмолога, зараз в центрі можуть отримати можливість оперуватися на суперсучасному обладнанні навіть найменш соціально незахищені верстви населення.

«У сучасному світі оперативне лікування - це високотехнологічні процеси із застосуванням великої кількості витратних матеріалів, точних процедур, великої кількості техніки. Це мікроскопи, спецобладнання, щоб звести до мінімуму травматизацію очей і отримати максимальну якість від операції. Але все це досить дорого для пацієнта », - каже Ю. БАРІНОВ.

За його словами, існують державні програми, але вони не можуть покрити повністю потреби. «До нас дуже часто потрапляють діти з сімей, глибоко незахищених соціально, які знаходяться за межею бідності. Вони не можуть отримати допомогу в повному обсязі через фінансові труднощі. І тут дуже допомагає фонд Ахметова «Розвиток України». Він бере на себе чудову місію. Значна частина дітей оперується за рахунок фонду. Він надає адресну допомогу нашим маленьким пацієнтам. Найбільш соціально незахищені верстви населення отримують можливість оперуватися на високотехнологічному обладнанні, за допомогою лазерних установок і в повному обсязі. І це рятує зір дітям. Фонд Ахметова вже допоміг десяткам дітей, яким загрожувала сліпота або слабкозорість », - розповідає Ю. БАРІНОВ.

Запорукою успіху будь-якої справи, переконаний лікар, є тільки два чинники: люди і гроші. «При наявності цих двох компонентів, можна вирішити будь-які проблеми, зробити багато чого. І нам не вистачає грошей, тому, що офтальмологія це спеціальність, яка не може існувати окремо від високотехнологічних процесів, дороговартісної техніки. Офтальмологія вже виходить на рівень нанотехнологій, вивчається не тільки зовнішній вигляд очі як раніше, а вивчаються мікроструктури сітківки, зорового нерва, кришталика. Ще один крок і ми опиняємося на зовсім іншому електронно-мікроскопічному рівні. Для цього потрібен інструмент. Мізки, освіта, прагнення є, потрібен інструмент. Люди є - грошей немає. Тому ми звертаємося по допомогу і до держави, і до благодійних фондів », - резюмує Ю. БАРІНОВ.

Софія ПАЛІЙ, УНІАН

Фото Андрія Скакодуба, УНІАН