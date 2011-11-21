В Україні започатковується масштабна програма з телемедицини

Фонд допомоги і розвитку дітям Чорнобиля (ФДРДЧ) оголосив про започаткування свого останнього проекту – масштабної програми з телемедицини в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це засновник та президент ФДРДЧ Зенон МАТКІВСЬКИЙ (США) повідомив сьогодні під час прес-конференції.

Він оголосив про початок останньої програми фонду і розповів, що завдяки комплексній програмі з телемедицини 13 лікарень в Україні будуть під’єднані до глобальної мережі для проведення діагностичного консультування лікарів зі своїми колегами з інших медичних закладів у реальному часі.

За словами З.МАТКІВСЬКОГО, програма ФДРДЧ з телемедицини буде впроваджена у медичних закладах Чернігова, Чернівців, Донецька, Івано-Франківська, Херсона, Києва, Луцька, Львова, Полтави, Рівного та Володимирця (Рівненська обл.).

Також він повідомив, що програмою передбачена закупівля відповідного обладнання, його монтаж та інсталяція й підготовка персоналу. Бюджет програми становить понад 620 тис. доларів.

Під час презентації програми екс-міністр охорони здоров’я України, дитячий кардіохірург Ілля ЄМЕЦЬ зауважив, що в рамках програми українські лікарі зможуть радитися, зокрема, з лікарями з Сієтла (США).

Також З.МАТКІВСЬКИЙ заявив, що Фонд допомоги і розвитку дітям Чорнобиля після 22-х років своєї діяльності завершує свою гуманітарну місію і програми в Україні. За його словами, команда фонду припиняє свою роботу з 14 лютого 2012 року. З.МАТКІВСЬКИЙ висловив сподівання, що місце ФДРДЧ в Україні займуть інші організації.

“Фонд допомоги і розвитку дітям Чорнобиля співпрацює з 31-м медичним закладом в Україні: в галузі неонтології, дитячої кардіохірургії, онкології. І ці лікарні стали провідними у відповідних напрямках в Україні”, – повідомив президент фонду.

В рамках презентації програми співзасновниця ФДРДЧ Надія МАТКІВСЬКА вручила фінансовому директору фонду Тані ФЕСЕНКО, координатору фонду з питань гуманітарних вантажів Валерії БУРЯЧИНСЬКІЙ та директору ФДРДЧ в Україні Алексі МІЛЯНИЧ нагороди за особливий внесок у роботу фонду.

У свою чергу, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ зауважив, що він особисто й шестеро його попередників завжди пишалися співпрацею з Фондом допомоги і розвитку дітям Чорнобиля.

“Вони надали допомоги на понад 63 мільйони доларів 31-й лікарні і трьом сиротинцям в Україні”, – сказав він.