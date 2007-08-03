У США товстунам і курцям знижують зарплату

Американські підприємства, яким набридло оплачувати дорогі страховки своїм службовцям, починають своєрідно боротися за здоров`я своїх службовців. Понизити зарплату можуть тим, у кого підвищився рівень холестерину, а також тим, хто погладшав або відмовляється від клінічного обстеження, пише газета Corіerre Della Sera.

Із початку десятиліття рахунки за медичне обслуговування зросли майже у два рази, і лікування обходиться набагато дорожче, коли мова йде про курців або про працівників із зайвою вагою, які мають страховку, тому що вони більше схильні до серцево-судинних захворювань і діабету.

Те, що в Сполучених Штатах боротьба з палінням стала справжнім хрестовим походом, давно не новина. Із недавнього часу стали вживати спроби боротьби із вражаючою епідемією ожиріння: уже дві третини американців страждають від зайвої ваги, і понад 30% громадян мають масу тіла, що відноситься до категорії тих, хто страждає від ожиріння.

Підприємства, які звичайно забезпечують своїм співробітникам медичне обслуговування, що у Європі гарантовано державою, змушені мати справу з економічним аспектом цієї епідемії: ціни на медичні поліси зростають.

Підприємство з виробництва добрив Scotts звільняє співробітників, у крові яких виявляється нікотин. Clarіan, в Індіані, буде скорочувати на 30 доларів кожні два тижні зарплату тим, хто не відновлює нормальну вагу й нормальний рівень холестерину в крові.

Компанія Weyco, у Мічигані, почала звільняти курців, посилаючись на рішення про заборону паління, прийнятого ще в 2003 році. Службовці повинні періодично проходити тестування. Якщо вони відмовляються, то їхній внесок у страховку зростає на 65 доларів і на 185, якщо медичне обслуговування забезпечується всій родині.

Підприємства, які обирають тверду лінію відносно курців і товстунів, знають, що вони в меншості: в остаточному підсумку лише 5% роботодавців обкладають курців додатковими податками. Із сигаретою усе ще миряться - у спеціально відведених місцях для паління - 72% підприємств, і лише на 19% підприємств прийнята політика "палити заборонено".

Однак вони йдуть своєю дорогою, тому що не порушують ніяких законів, а ще й тому, що переконані: ріст витрат на медичні страховки змусить приймати аналогічні рішення й керівників інших підприємств. Немає сумніву в тім, що починає вимальовуватися дискримінація у відношенні людей, які можуть бути генетично схильні до ожиріння незалежно від своїх кулінарних звичок.

Але тенденція карати співробітників, що мають проблеми зі здоров`ям, стає усе більше сильною: 62% з 135 топ-менеджерів, що відповідали на питання анкети PrіcewaterhouseCoopers, вважають справедливим карати в грошовому відношенні курців або співробітників з надлишковою вагою, які ведуть не занадто здоровий спосіб життя.

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