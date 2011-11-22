МОЗ можуть об'єднати з Міністерством соціальної політики

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір об`єднати Міністерство охорони здоров`я і Міністерство соціальної політики. Про це повідомляє сайт «LB.ua», посилаючись на свої джерела.

Видання відзначає, що в Адміністрації Президента активно обговорюється можливість злиття Міністерства охорони здоров`я з Міністерством соціальної політики - за європейським зразком. «За попередньою інформацією, В.ЯНУКОВИЧ вже ухвалив революційне рішення про об`єднання міністерств. Також стала відома можлива кандидатура на пост глави нового відомства - це нинішній секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА», - пише «LB.u

Член Громадської гуманітарної ради при Президенті України Семен ГЛУЗМАН сказав виданню, що не чув про те, що таке рішення вже ухвалене. "Але мені відомо, що в кабінеті Президента тема обговорювалася не раз. Я прихильник об`єднання - так живе весь нормальний цивілізований світ. Вирішити проблему системи охорони здоров`я окремо від соціальної системи неможливо. Дуже багато ланок у цих системах дублюються. Наприклад, як можна впроваджувати принцип «гроші ходять за клієнтом», коли клієнт одночасно є клієнтом двох відомств? Для психіатрії це дуже актуально. Разом з тим, об`єднання може виявитися небезпечним – якщо рішення буде необдуманим, непідготовленим і революційним. Така ситуація може не полегшити життя двох міністерств, а угробити їх, а заразом і всю соціальну сферу», - сказав він.

