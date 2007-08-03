На місці фосфорної аварії під Ожидовим знову горить фосфор

На місці аварії «фосфорного» потяга під Ожидовом знову загорівся фосфор. Причина займання – погана рекультивація грунтів. Про це повідомив депутат Буської районної ради Ростислав СЛІПЕЦЬ, який безпосередньо виїздив на місце події.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, з місця аварії насправді вивезли «десь дві бочки» грунтів, а не як повідомляли офіційно. Наразі на місце горіння фосфору виїхали представники Буської районної ради, а також кілька депутатів Львівської обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів Львівської залізниці в результаті нез’ясованих обставин сталася аварія вантажного поїзда. В результаті аварії зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілися.

Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, в зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району і окремі території Радехівського і Бродівського районів області.