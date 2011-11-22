17% громадян України є потенційними емігрантами

17% громадян України мають чіткі плани або ж замислюються про еміграцію. Такі дані озвучив директор Донецького інституту соціальних досліджень і політичного аналізу Володимир КІПЕНЬ під час конференції в Києві, передає ГолосUA.

За його словами, останні соціологічні дані свідчать про те, що 5,4% населення України має чіткі плани змінити країну проживання. Крім того, ще 11,6% українців час від часу замислюються про еміграцію, зазначив В.КІПЕНЬ.

Також експерт уточнив, що в перерахунку на абсолютні цифри приблизно 1,2 млн. українців бажають виїхати саме в країни Шенгенської зони.

При цьому директор додав, що, за даними Світового банку, Україна знаходиться на 5 місці в світі з міграції. Як зазначив В.КІПЕНЬ, згідно з цими даними, на сьогоднішній день 14,5% працездатного населення перебуває за межами країни, що складає 6,5 млн. чоловік.

Водночас, за словами соціолога, згідно з офіційними даними, за кордоном зараз працює лише 2-3 млн. українців.