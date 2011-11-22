Чому батьки в Україні не хочуть лікувати своїх дітей від сліпоти?

В Україні набуває все більшої поширеності тенденція, коли батьки не хочуть лікувати дітей від хвороб очей, аби отримувати на сліпу дитину соціальну допомогу з інвалідності.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров`я з дитячої офтальмології, завідувач Центру дитячої офтальмології, кандидат медичних наук Юрій БАРІНОВ.

«На жаль, батьки відмовляються лікувати своїх дітей з очною патологією, що призводить до сліпоти, тільки б отримувати матеріальну допомогу. Вигідніше мати сліпу дитину й отримувати хоч якісь гроші», - сказав Ю.БАРІНОВ.

За його словами, це явище особливо поширене на Закарпатті. «Приходять батьки до офтальмолога оформлювати інвалідність. Їм лікар каже, що причину інвалідності можна усунути, дитина буде зрячою, якщо зробити операцію, інвалідність тут не показано. Але батьки відмовляються від операцій і наполягають на оформленні інвалідності, щоб отримувати соціальну допомогу», - зауважив лікар.

Ю.БАРІНОВ наголосив, що у групі ризику є недоношені (від 500 г), передчасно народжені немовлята.

«У нашому центрі ми рятуємо від сліпоти таких діток. В Україні щороку народжується 20 тисяч недоношених немовлят. Тож офтальмологи очікують на приріст показників - 200-300 незрячих дітей на рік. Якщо ці цифри додати до 700 сліпих дітей в Україні - це вже стан епідемії», - заявляє Ю.БАРІНОВ.

Ще однією причиною дитячої сліпоти лікар називає тенденцію до споріднених шлюбів у західних областях України. «Є села у Карпатах, в Івано-Франківській, Тернопільській областях, куди і машина не доїде, де не говорять українською або російською мовами. Там часто створюють шлюби між родичами, відповідно, там величезна кількість вродженої спадкової патології, зокрема, й нашого профілю», - сказав Ю.БАРІНОВ.

За словами Ю.БАРІНОВА, в Україні проживають 10 тисяч дітей зі слабким зором, з них повністю незрячих - 700.

«Нині в Україні на 10 тисяч дітей - один сліпий, а дитяча сліпота займає третє місце у загальній структурі інвалідності. Україна підключена до програми Всесвітньої організації охорони здоров`я «Право на зір - 2020». Її реалізація повинна бути закінчена у 2020 році. Згідно з положеннями програми, показники сліпоти та слабкозорості у світі повинні бути знижені у 2-3 рази. За програмою, ми повинні мати 0,4 дитини на 10 тисяч населення, тобто 4 дитини на 100 тисяч», - повідоми він.

Довідка УНІАН. Центр дитячої офтальмології перебуває у складі Національної спеціалізованої лікарні «Охматдит» і надає медичну допомогу четвертого рівня складності дітям з усієї Україні. Центр розрахований на 20 ліжок. Тут надають хірургічну і терапевтичну допомогу дітям з проблемами зору. На базі закладу працює перший міжрегіональний Центр боротьби зі сліпотою.